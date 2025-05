Rüstungsboom treibt Hensoldt an

Taufkirchen. Die Aufrüstung in Europa hat dem Radarspezialisten Hensoldt einen weiteren Auftrags- und Umsatzschub beschert. Im ersten Quartal sammelte der Konzern Bestellungen über 701 Millionen Euro ein und damit gut fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem Systeme für den Kampfjet »Eurofighter« trieben den Auftragsbestand auf einen Rekordwert von rund 6,9 Milliarden Euro, wie Hensoldt am Mittwoch mitteilte. Der Gewinn liege mit 30 Millionen Euro indes neun Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Hensoldt sei aber auf Kurs, den Umsatz auf 2,6 Milliarden Euro zu steigern, so Chef Oliver Dörre. (dpa/jW)