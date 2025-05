Baltische Staaten verweigern Überflug

Tallinn/Riga/Vilnius. Estland und Litauen haben ihren Luftraum für Staats- und Regierungschefs gesperrt, die zum Tag des Sieges am 9. Mai nach Moskau reisen wollen. Auch der dritte baltische Staat Lettland soll Medienberichten zufolge die Überflüge nach und von Russland untersagen. »Die Nutzung des estnischen Luftraums für die Reise nach Moskau zur Parade am 9. Mai steht außer Frage und Estland beabsichtigt nicht, die Veranstaltung in irgendeiner Weise zu unterstützen«, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Demnach habe Estland bereits kubanischen und brasilianischen Flugzeugen den Überflug verweigert. (dpa/jW)