Berlin: Kultursenator Chialo tritt zurück

Berlin. Berlins Kultursenator Joe Chialo hat seinen Rücktritt angekündigt. Er habe den regierenden Bürgermeister Kai Wegener (beide CDU) am Freitag um die Entlassung aus dem Amt als Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt gebeten, erklärte Chialo. Er begründete seinen Schritt mit den geplanten Kürzungen im Kulturhaushalt. Der Musikmanager Chialo war seit April 2023 Kultursenator in Berlin. Zuletzt wurde er in der künftigen »schwarz-roten« Bundesregierung als möglicher Nachfolger von Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) im Amt des Kulturstaatsministers gehandelt. Am Montag verkündete die CDU allerdings, dass der Medienkapitalist Wolfram Weimer den Posten übernehmen soll. (AFP/jW)