Wegner: Partnerschaft mit Tel Aviv steht

Berlin. Die Stadt Berlin wird eine Partnerschaft mit der israelischen Metropole Tel Aviv eingehen. Das hat die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters, Kai Wegner (CDU), am Donnerstag mitgeteilt. »Berlin ist die Stadt, in der die Schoah geplant und verwirklicht wurde, und bekennt sich zu seiner Verantwortung und Verpflichtung gegenüber dem Staat Israel und zum Schutz jüdischen Lebens«, ließ sich der CDU-Politiker zitieren. Am Montag soll demnach Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai im Roten Rathaus empfangen werden, um die Städtepartnerschaft zu »besiegeln«. Berlin geht damit die 19. Partnerschaft ein. Die mit Moskau ruht derzeit. (jW)