Gerangel gab es auf den Veranstaltungen in der BRD am 1. Mai zunächst wenig. Jedenfalls bis Redaktionsschluss. In Gelsenkirchen gerieten Autonome, die gegen eine Demonstration der extrem rechten Partei »Die Heimat« demonstrierten, mit der Polizei aneinander. In Dresden wurde der palästinasolidarische Block im Verlauf der Demo ausgeschlossen. Anlass waren nach jW-Informationen Palästina-Flaggen. Allerdings trennte sich der Demozug damit auf einen Schlag von gut einem Drittel seiner Teilnehmer. Nicht so weit entfernt, in Chemnitz, fand die diesjährige zentrale DGB-Kundgebung zum 1. Mai statt. Die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi gab die Arbeitervertreterin: Die Werktätigen seien nicht die »Ursache der Wirtschaftsschwäche«, und »wir werden dafür sorgen, dass sie nicht die Leidtragenden werden«: »Achtstundentag statt Hamsterrad«. Jetzt, da das »Infrastrukturpaket« auf den Weg gebracht sei, sollten doch bitteschön endlich die »Arbeitgeber« ihren Teil beitragen. Ob das beeindruckt hat? (sk)