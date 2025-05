Weitere Millionenspende an das BSW

Berlin. Der in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee lebende Kapitalist Thomas Stanger hat der Partei von Sahra Wagenknecht im April rund zwei Millionen Euro gespendet. Das geht aus der Veröffentlichung der Bundestagsverwaltung hervor, wie dpa am Donnerstag berichtete. Stanger hatte 2024 dem BSW gut fünf Millionen Euro gegeben, mehr Geld als jede andere Partei jemals von einem Einzelspender erhalten habe. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar scheiterte die Partei mit 4,98 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde. Das BSW hat das Ergebnis angefochten und fordert eine Neuauszählung der Stimmen. (dpa/jW)