Lauterbach wirbt für mehr Hitzeschutz im Sommer

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Freitag zu mehr Vorbeugung gegen Gesundheitsschäden und Tote durch Hitze aufgerufen. »Der Klimawandel wird Hitzeschutz zu einem Dauerproblem machen«, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit Vertretern aus Ländern, Kommunen, Gesundheitswesen und Wissenschaft am Freitag. Dafür seien systematische Vorbereitungen nötig. »Sonst sterben in jedem Sommer Tausende Bürger unnötigerweise.« Das Ministerium legte einheitliche Empfehlungen für Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor. Darin geht es etwa um Aufklärung und Sensibilisierung von Personal und Patienten sowie um Vorschläge zu kühleren und schattigen Bereichen oder Wasservorräten. (dpa/jW)