Lutz Jänichen

Im sozialistischen Kuba haben alle Bürgerinnen und Bürger freien Zugang zu Bildung und medizinischer Betreuung. Außerdem versorgt der Staat sie mit dem Nötigsten an Grundnahrungsmitteln wie Reis, Brot, Zucker oder Kaffee. Somit kommt der Landwirtschaft eine immense Bedeutung zu, die auch die typischen Produkte wie Tabak oder Zuckerrohr umfasst. Der Import von Lebensmitteln ist durch die Folgen der Pandemie, aber vor allem wegen des anhaltenden Wirtschaftskriegs der USA gegen Kuba und die damit verbundene Blockade erschwert, der Anbau von Obst und Gemüse für den Eigenbedarf, selbst in den Städten, weit verbreitet. In Viñales im Westen Kubas gibt es farbenfrohe Holzhäuser, atemberaubende Berge zum Klettern und eine rege Landwirtschaft. Hier stieß Lutz Jänichen aus Berlin auf einen Bauern mit seinem Ochsenkarren und schoss ein Foto, das aufgrund der Wolkenformationen, seiner Bildkomposition und der Linienführung fast wie ein Gemälde wirkt. Ein äußerst gelungenes Bild, das er beim jW-Fotowettbewerb 2023 zum Thema »Du hast den Farbfilm vergessen« einreichte. (jW)