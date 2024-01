Ayman al-Sahili/IMAGO Arbeiter warten während einer Hitzewelle in Li­byen darauf, angeheuert zu werden (Misrata, 25.7.2023)

Schnee, und das im Winter. Wie immer ist das für manche Leute die Widerlegung der Annahme, dass es eine vom Menschen beschleunigte oder verursachte Erderwärmung gibt. Dass Weihnachten und Jahreswechsel allerdings immer wieder »ins Wasser fallen« und Meldungen von Hochwassern im Januar künden, führt auch dazu, dass sich immer mehr Menschen für die Erhitzung der Atmosphäre und der Ozeane interessieren. Jeff Goodell ist den bereits jetzt spürbaren Konsequenzen in seinem jüngsten Buch nachgegangen.

Er wolle seine Leser davon »überzeugen, über Hitze auf andere Weise nachzudenken«. Ihm gehe es nicht um kurzzeitige Temperatursprünge, sondern um »Hitze als eine aktive Kraft, eine, die Eisenbahnschienen verbiegt und einen umbringt, bevor man überhaupt begriffen hat, dass das eigene Leben in Gefahr ist«. Goodell spart nicht an Dramatik. Der Titel »The Heat will kill you first« hält in dem Sinne, was er verspricht. Populärwissenschaftlich erklärt das Buch, was die beginnende Hitzekrise für Flora und Fauna, Mikroben und Menschen sowie ganze Gesellschaften bedeutet. Der menschliche Körper entwickelte im Laufe der Evolution Antworten auf Hitze. Goodell beschreibt die Mechanismen ausführlich. Dasselbe gilt für die von Hitze verursachten Reaktionen in den Ozeanen und der Atmosphäre. An Fallbeispielen mangelt es in dem Band nicht.

Goodell ist auch auf der sozialwissenschaftlichen Ebene einem materialistischen Ansatz verpflichtet. Wer in den USA vermögend ist, könne sich in einer Hitzewelle in den eigenen Innenräumen die lebensnotwendige Abkühlung der Luft leisten. Bei Hitzewellen sterben zuerst die allein lebenden Alten, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und die, die zu arm sind für eine Klimaanlage. Hitze fördere die »Risse der Ungleichheit und Ungerechtigkeit« zutage.

Die steigende Temperatur, meint Goddell, »wird eine große Migration anstoßen – von Menschen, von Tieren, von Pflanzen, von Arbeitsplätzen, von Wohlstand, von Krankheiten«. Sie alle würden kühlere ökologische Nischen aufsuchen. Der Autor gibt sich allerdings keineswegs apokalyptischen Szenarien hin: Die Gesellschaften könnten sich durch altbewährte sowie neue Technologien anpassen an die veränderten materiellen Bedingungen, beispielsweise durch eine drastische Veränderung der Architektur in den großen Städten.

Moderne Städte absorbieren und verstärken tagsüber die Hitze, erklärt Goodell. Nachts strahlen sie sie wiederum ab. Massenhaft verbaute Klimaanlagen sind also keine Lösung, sondern verschieben das Problem in den öffentlichen Raum. Der sogenannte Hitzeinseleffekt habe in Städten auf die lokalen Temperaturen einen »weitaus größeren Effekt als der Klimawandel selbst«, zitiert Goodell einen Wissenschaftler der Arizona State University.

Goodell betont die größer werdende Bedeutung öffentlicher Einrichtungen, die Zuflucht gewähren. Doch so wenig, wie es in deutschen Städten mit Kältebussen im Winter getan ist, um obdachlosen Menschen überleben zu helfen, so wenig wird es mit dem Verweis auf Kirchengebäude oder – immer weniger werdende – öffentliche Bibliotheken getan sein, wenn die Temperaturen wieder Extremhöhen erreichen. Vor jedes Wohnhaus könne ein Schatten spendender, hitzeresistenter Baum gepflanzt werden, überlegt Goodell – wobei hier empirisch gelte: »Reiche Leute kriegen hübsche Bäume, arme Leute kriegen Unkraut«.

Die gewählten Beispiele belegen: Schon jetzt leiden im »reichen Westen« ebenso wie im globalen Süden Lohnabhängige am meisten unter enormer Hitze. Der Autor verweist auf Forschungsergebnisse, wonach selbst moderate Temperaturanstiege zu 20.000 zusätzlichen Verletzungen unter Arbeitern pro Jahr in Kalifornien führten. Die gesellschaftlichen Kosten hätten sich auf eine Milliarde Dollar beziffert. In Bangladesh hätten Hitze und Luftfeuchtigkeit bereits einen Produktivitätsverlust von rund sechs Milliarden US-Dollar pro Jahr verursacht.

Bei der Recherche zum Buch hat Goodell Menschen getroffen, die glaubten, dass dieses politische und ökonomische System nicht mehr zu retten sei: »Vielleicht werden 20.000 Tote durch eine plötzliche Hitzewelle in St. Louis oder Neu-Delhi der Funke für eine Revolution sein.« Man könne vielleicht die Gebäude in Paris umbauen – die denkmalgeschützten Dächer schauen hübsch aus, sind für die direkt unter ihnen Lebenden bei Hitzewellen jedoch tödlich –, nicht aber die Politik von Paris oder irgendwo sonst. Die Lösung sei, »alles niederzubrennen und von vorne anzufangen«.