Zahl der Erwerbstätigen eingebrochen

Wiesbaden. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im ersten Quartal um 404.000 auf 45,8 Millionen gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Der saisonübliche Rückgang fiel demnach stärker aus als im Vorjahr (minus 283.000). Während die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich um 158.000 oder 0,5 Prozent wuchs, gab es in der Industrie und im Baugewerbe ein Minus von 16.000 bzw. 20.000 Personen. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen sank um 0,6 Prozent auf 15,8 Milliarden Stunden. (dpa/jW)