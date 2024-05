Thüringen: Streit in AfD spitzt sich zu

Erfurt. Thüringens AfD-Vize Torben Braga hat Andeutungen von AfD-Kommunalpolitikern über einen Parteiausschluss von Landesparteichef Björn Höcke zurückgewiesen. »Die Forderung ist absurd, weil die Mitglieder aus verschiedenen Gründen nicht antragsberechtigt sind«, sagte Braga am Freitag gegenüber dpa. Zuvor hatten mehrere AfD-Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Bild Höcke kritisiert und seinen Rücktritt gefordert. Es geht um zwei konkurrierende AfD-Listen für die Kreistagswahl am 26. Mai. Die eine Liste – rund um den Landtagsabgeordneten Karlheinz Frosch – trägt den offiziellen Namen der AfD. Von Höcke unterstützt wird aber eine unter dem Label »Alternative für den Landkreis«. (dpa/jW)