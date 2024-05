Stichwahl im Iran für Parlament

Teheran. Im Iran hat eine Stichwahl um 45 der insgesamt 290 Parlamentssitze begonnen. Die Abstimmung am Freitag wurde nach der ersten Wahlrunde im März erforderlich, weil nicht alle Kandidaten auf die notwendige Mindestzahl an Stimmen gekommen waren. Das konservative Lager war der große Gewinner der ersten Runde. Mit ersten Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet. Laut Innenministerium stehen für die mehr als 60 Millionen Wahlberechtigten 11.500 Wahllokale in 15 Provinzen zur Verfügung. Trotz Appellen der politischen und geistlichen Führung lag die Wahlbeteiligung in der ersten Runde nur bei 41 Prozent, so niedrig war sie nie in der 45jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Der konstitutionell für die ideologische Eignung der Kandidaten zuständige Wächterrat hatte die Nominierung vermeintlicher Systemkritiker schon Monate vor der Abstimmung verboten. (dpa/jW)