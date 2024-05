Trump verspricht Öllobby Klimakurswechsel

Washington. Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Ölindustrie zur Unterstützung seiner Wahlkampagne aufgefordert und ihr einen Kurswechsel in der Energiepolitik versprochen. Wie die Washington Post am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, appellierte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei einem Treffen mit Managern an die Ölunternehmen im April in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida, eine Milliarde US-Dollar für seine Kampagne aufzubringen. Er versprach, dafür bei seiner Rückkehr ins Präsidentenamt unverzüglich Dutzende der von der Regierung Joseph Biden in Kraft gesetzten Umweltschutzvorgaben zu kippen. Der Expräsident kündigte unter anderem an, mehr Lizenzen für Ölbohrungen im Golf von Mexiko versteigern zu lassen und Restriktionen für Bohrungen in arktischen Gebieten des US-Bundesstaats Alaska aufzuheben, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Quellen mit »Kenntnis des Treffens«. (AFP/jW)