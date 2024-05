Galeria-Besitzer setzen auf Sonntagsarbeit

Frankfurt am Main. Die neuen Eigentümer der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof setzen auf verkaufsoffene Sonntage. Wie das Magazin Spiegel am Freitag unter Berufung auf das Umfeld des Investorenkonsortiums berichtete, hoffen die Besitzer Bernd Beetz und Richard Baker dabei auf Unterstützung der Länder und Kommunen. Sie wollten in den kommenden Jahren »bis zu 100 Millionen Euro« in die Kette investieren. (dpa/jW)