Südkoreas Außenminister reist nach China

Seoul. Südkoreas Außenminister Cho Tae Yul wird als erster Chefdiplomat seines Landes seit mehr als sechs Jahren den Nachbarn China besuchen. Cho werde von Montag bis Dienstag auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Beijing sein, teilte das Außenministerium in Seoul am Freitag mit. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche werden demnach neben den bilateralen Beziehungen auch ein geplantes Dreiergipfeltreffen mit Japan sowie Themen von regionaler und globaler Bedeutung stehen. Derzeit bereiten Südkorea, Japan und China ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen seit fünf Jahren vor. (dpa/jW)