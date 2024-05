Selenskij entlässt Chef der Leibgarde

Kiew. Nach angeblich vereitelten Anschlagsplänen gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat dieser den Chef seiner Leibgarde, Sergij Rud, entlassen. Das berichteten am Donnerstag ukrainische Medien unter Berufung auf ein Präsidentendekret. Am Dienstag hatte der ukrainische Geheimdienst SBU russische Anschlagspläne gegen Selenskij bekanntgegeben. Zwei Offiziere aus dem Staatsschutz, den Rud anführte, wurden festgenommen. Der SBU veröffentlichte den Mitschnitt eines angeblich abgehörten Telefonats, in dem einem Offizier 50.000 US-Dollar für die Beteiligung am Attentat angeboten worden sein sollen. (dpa/jW)