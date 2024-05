UNRWA-Hauptquartier in Ostjerusalem geschlossen

Jerusalem. Das Hauptquartier des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ostjerusalem ist wegen erneuter Ausschreitungen vorerst geschlossen worden. Dessen Leiter Philippe Lazzarini schrieb am Donnerstag abend auf X: »Heute Abend setzten israelische Bewohner das Gelände des UNRWA-Hauptquartiers im besetzten Ostjerusalem zweimal in Brand. Dies geschah, während sich Mitarbeiter des UNRWA und anderer UN-Organisationen auf dem Gelände aufhielten. Dies ist eine ungeheuerliche Entwicklung. Wieder einmal war das Leben von UN-Mitarbeitern ernsthaft in Gefahr.« Der UNRWA-Chef erklärte, dass eine von bewaffneten Männern begleitete Menschenmenge außerhalb des Geländes »Brennt die Vereinten Nationen nieder!« skandiert habe. Er habe deswegen beschlossen, das Gelände zu schließen, bis die Sicherheit wiederhergestellt sei. (Reuters/jW)