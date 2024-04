Rakete und Drohnen im Roten Meer abgeschossen

Sanaa. Sowohl die USA als auch die griechische Kriegsmarine haben am Donnerstag angegeben, vor der jemenitischen Küste von den als »Huthi« bekannten Ansarollah gestartete Drohnen und eine Antischiffsrakete abgeschossen zu haben. Letztere habe auf ein unter US-Flagge fahrendes Schiff abgezielt, erklärte das US-Zentralkommando am Mittwoch via X. Demnach gab es keine Verletzten oder Schäden. Der EU-Marineeinsatz »Aspides« sowie die US-Operation »Wächter des Wohlstands« schützen Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der Ansarollah, die damit ein Ende des Gazakriegs erzwingen wollen. (AFP/dpa/jW)