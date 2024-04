Mietpreise in Berlin explodieren weiter

Berlin. Die Angebotsmieten sind in Berlin im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Pro Quadratmeter wurde 2023 in den Inseraten über alle Marktsegmente hinweg eine Kaltmiete von durchschnittlich 13,60 Euro verlangt, wie aus dem aktuellen »Wohnmarktreport Berlin« hervorgeht, den die Bank Berlin Hyp und das Maklerhaus CBRE am Mittwoch vorstellten. Demnach stieg der inserierte Quadratmeterpreis im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent. Das war der stärkste Anstieg im Vergleich der sieben größten Städte in Deutschland. (dpa/jW)