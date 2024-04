Bericht: FBI befragte AfD-Politiker

Berlin. Der AfD-Spitzenkandidat für die EU-Parlamentswahl, Maximilian Krah, ist offenbar von der US-Bundespolizei FBI zu möglichen Zahlungen von »prorussischen Gönnern« befragt worden. Die Vernehmung habe im Dezember 2023 in den USA vor Krahs Rückreise nach Deutschland nach einer Veranstaltung der Jugendorganisation der Republikaner in New York stattgefunden, berichtete der Spiegel am Dienstag abend. Krah teilte dazu auf Anfrage gegenüber dpa mit, er sei als »Zeuge zu meinen Kontakten in die Ukraine befragt« worden und habe »entsprechend Auskunft gegeben«. Die Vorwürfe gegen ihn seien absurd und konstruiert. (dpa/jW)