Flugabwehr: BRD will rasche Hilfe für Kiew

Berlin. Die Bundesregierung bemüht sich gegenüber anderen Unterstützerstaaten der Ukraine um kurzfristige Hilfe bei deren Flugabwehr. Es müsse »noch mal ernsthaft geschaut werden, ob noch weitere Systeme verfügbar sind, die der Ukraine schnell zur Verfügung gestellt werden können«, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Nötig seien nun »Sofortlieferungen«. Die Initiative sei darauf ausgerichtet, »eine größere Menge an Staaten noch mal zu aktivieren und zu motivieren, kurzfristig etwas zu liefern«, sagte er weiter. Russland nutze mehr industriell produzierte Gleitbomben, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. »Die Ukraine braucht um so mehr weitreichende Waffensysteme.« Es fänden bereits konkrete Gespräche statt. Um welche Staaten es geht, wollte der Sprecher nicht sagen. (AFP/jW)