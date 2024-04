Regen: Tote in Pakistan und Afghanistan

Islamabad. In Pakistan und Afghanistan sind bei Unwettern in den vergangenen Tagen insgesamt mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Das meldeten die Katastrophenschutzbehörden der beiden Länder am Dienstag. Demnach habe es jeweils mindestens 50 Tote und Dutzende Verletzte nach für diese Jahreszeit ungewöhnlich heftigen Niederschlägen gegeben. (dpa/jW)