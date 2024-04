Zypern: Ankunft Dutzender Asylsuchender

Nikosia. In der kleinen EU-Inselrepublik Zypern sind erneut Dutzende Asylsuchende auf dem Seeweg angekommen. Innerhalb von zwölf Stunden seien zwei Boote mit 73 bzw. 37 Menschen an Bord angekommen, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK) am Dienstag unter Berufung auf das Innenministerium. Mehrheitlich sollen sie aus Syrien stammen, sie seien von Libanon aus losgefahren. Zwei Männer wurden als mutmaßliche Schleuser festgenommen. Seit Jahresbeginn sind auf Zypern mehr als 4.000 Asylsuchende angekommen. (dpa/jW)