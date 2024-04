ÖPNV-Tarifstreit in NRW: Beilegung durch Dritten

Düsseldorf. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen sind ergebnislos beendet worden. Man habe »dem Schlichtungsvorschlag der Arbeitgeber schweren Herzens zugestimmt«, teilte Verdi in der Nacht zum Dienstag mit. Für die Zeit der Schlichtung seien die Streiks ausgesetzt. Am Montag und Dienstag waren mehrere Verkehrsbetriebe ganztägig bestreikt worden. Die Gewerkschaft fordert Entlastungstage sowie Verbesserungen bei Überstunden, Zulagen und Sonderzahlungen. (AFP/jW)