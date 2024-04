Schlichtung im Bauhauptgewerbe

Wiesbaden. Der frühere Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, soll nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden den Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe schlichten, wie die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) am Dienstag mitteilte. Die Schlichtung soll an diesem Donnerstag beginnen. Die IG BAU fordert für etwa 930.000 Beschäftige 500 Euro mehr Lohn im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Gegenseite hat ein Plus von 3,3 Prozent für dieses und ein weiteres von 3,2 Prozent für das kommende Jahr angeboten. (dpa/jW)