Polizeieinsatz wegen Pflegenotstand

Berlin. Weil in einem Berliner Alten- und Pflegeheim kein Personal für die Betreuung von 170 Senioren mit allen Pflegestufen zugegen war, sind in der Nacht zum Dienstag Polizei und Feuerwehr angerückt. Für die Nachtschicht waren nur zwei Assistenten eingesetzt, die nicht zur Abgabe von Medikamenten berechtigt waren. Da von der Heimleitung und beim Bereitschaftsdienst niemand erreichbar war, wählte eine Pflegerin zu ihrem Feierabend um 22.30 Uhr den Notruf. Nach rund zwei Stunden Polizei- und Feuerwehreinsatz konnte die Heimleitung erreicht und ein Nachtdienst organisiert werden. Die Domicil-Unternehmensgruppe, die das Heim im Bezirk Lichtenberg betreibt, äußerte in einer Mitteilung ihr Bedauern. (dpa/jW)