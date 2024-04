Hamburg: Mann in Polizeigewahrsam gestorben

Hamburg. Ein 32jähriger ist in Hamburg in Polizeigewahrsam gestorben. Er sei am Dienstag morgen von Beamten leblos in einer Sammelzelle in einer Polizeiwache im Stadtteil St. Georg entdeckt worden, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Bei dem Toten soll es sich um einen algerischen Staatsbürger handeln, der am späten Montag abend nahe dem Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen worden sei. Laut Polizei bestand gegen ihn ein Aufenthaltsverbot. Am Dienstag morgen sollte er entlassen werden, habe aber nicht auf Ansprache reagiert. (dpa/jW)