Etwas mehr Azubi-Verträge

Wiesbaden. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge ist 2023 um 10.000 auf 479.900 gestiegen, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Es ist der dritte Anstieg in Folge, doch der Einbruch infolge der Coronakrise ist noch nicht wieder ausgeglichen. Im Vorkrisenjahr 2019 hatten 510.900 junge Menschen eine Ausbildung begonnen. Aktuell sind bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 281.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet, wie BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag erklärte. 220.000 Bewerber suchten eine Ausbildungsstelle. »Freie Stellen sind dort, wo die jungen Menschen nicht sind, und umgekehrt«, so Nahles. (dpa/jW)