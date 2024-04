Kaum noch Glaube an »Sieg« Kiews

Berlin. Nur einer von zehn Menschen in Deutschland erwartet noch einen »Sieg« der Ukraine in dem seit 2022 andauernden Krieg mit Russland. 82 Prozent bezweifeln laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-»Politbarometer«, dass Kiew den Krieg auch mit westlicher Waffenhilfe gewinnen kann. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass es in Europa zu einem militärischen Konflikt kommt, in den die Bundesrepublik verwickelt wird. Im November äußerten deswegen noch 39 Prozent große oder sehr große Sorgen, jetzt sind es 53 Prozent. Einem Beitritt der Ukraine zur NATO nach dem Ende des Krieges stehen 55 Prozent der Befragten positiv gegenüber. 36 Prozent lehnen das ab. (dpa/jW)