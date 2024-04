USA: Schulterschluss mit Japan gegen China

Washington. US-Präsident Joseph Biden und Japans Ministerpräsident Kishida Fumio haben am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Treffen in Washington eine »neue Ära« der Kooperation eingeleitet. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, es solle eine »globale Sicherheitspartnerschaft« aufgebaut werden. Geplant ist, ein Forum für die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie einrichten. Dazu gehöre die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Raketen sowie die Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Kampfpiloten. Zudem ist eine Einbeziehung Japans in das pazifische Militärbündnis AUKUS vorgesehen. (Reuters/jW)