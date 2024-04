EU: Abbruch soll Grundrecht werden

Strasbourg. Das EU-Parlament hat für die Aufnahme des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in die EU-Grundrechtecharta gestimmt. Eine Mehrheit aus Abgeordneten der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken stimmte am Donnerstag in Brüssel für einen Antrag, in dem dazu aufgerufen wird, »Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren«. Eine Änderung an der Grundrechtecharta müssten die 27 Mitgliedstaaten allerdings einstimmig beschließen, der Antrag des Parlaments ist nicht bindend.(AFP/jW)