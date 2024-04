Australien: Aussagen zu Assange »ermutigend«

Canberra. Die australische Regierung hat jüngste Aussagen von US-Präsident Joseph Biden zum inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange begrüßt. Auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen, hatte Biden am Mittwoch gesagt: »Wir erwägen das.« Australiens Premierminister Anthony Albanese nannte die Äußerung am Donnerstag »ermutigend«. Die USA werfen dem australischen Staatsbürger Assange Spionage vor, weil er geheimes Material veröffentlicht hatte, das US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak belegte. (dpa/jW)