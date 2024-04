Nicaragua schließt Berliner Botschaft

Wien. Nach der Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen hat der mittelamerikanische Staat seine Botschaft in Berlin endgültig geschlossen. Die Dienstgeschäfte würden künftig von Nicaraguas diplomatischer Vertretung in Österreich übernommen, bestätigte eine Mitarbeiterin der nicaraguanischen Botschaft in Wien am Mittwoch der dpa auf Anfrage. Auch die Konsularaufgaben werden demnach künftig von Wien aus erledigt. (dpa/jW)