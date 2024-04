Exvizepräsident Ecuadors im Hungerstreik

Quito. Der vergangene Woche festgenommene ehemalige ecuadorianische Vizepräsident Jorge Glas ist nach Angaben von Expräsident Rafael Correa in einen Hungerstreik getreten. Das erklärte Correa am Mittwoch auf X. Zudem sei ihm bestätigt worden, dass es sich bei einem zuvor gemeldeten medizinischen Notfall um einen Suizidversuch des Politikers gehandelt habe, schrieb Correa. Ecuadorianische Einsatzkräfte hatten vergangene Woche die mexikanische Botschaft in Quito gestürmt und den der Korruption bezichtigten Glas festgenommen, dem Mexiko politisches Asyl gewährt hatte. Mexiko kappte darauf seine diplomatischen Beziehungen zu Ecuador. (AFP/jW)