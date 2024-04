US-Militär schießt Drohnen ab

Washington. Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge am Mittwoch elf Drohnen der jemenitischen Ansarollah (auch Huthis genannt) abgeschossen, wie das Zentralkommando der US-Streitkräfte (Centcom) am Donnerstag auf X mitteilte. Die Drohnen hätten eine »unmittelbare Bedrohung« für Schiffe der USA und ihrer Verbündeten sowie den Handel in der Region dargestellt. Die Ansarollah, die mit ihrer Seeblockade ein Ende des Gazakriegs erzwingen wollen, hatten zuvor erklärt, zwei israelische Schiffe, ein US-Handels- und ein US-Kriegsschiff ins Visier genommen zu haben. (AFP/jW)