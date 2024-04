Südkoreas Premier bietet Rücktritt an

Seoul. Südkoreas Premierminister Han Duck Soo hat als Reaktion auf die Niederlage des Regierungslagers bei der Parlamentswahl am Mittwoch seinen Rücktritt angeboten. Han habe Präsident Yoon Suk Yeol sein Gesuch persönlich übermittelt, berichtete die Agentur Yonhap am Donnerstag unter Berufung auf Beamte des Präsidialamts in Seoul. Auch hätten Berater Yoons und weitere Stabsmitarbeiter um ihren Rücktritt ersucht. Ausgenommen davon seien Mitarbeiter im Büro für die nationale Sicherheit, hieß es. Ob der Staatschef die Gesuche akzeptiert oder ablehnt, war zunächst unklar. (dpa/jW)