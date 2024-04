Ukrainischer Energiesektor schwer getroffen

Kiew. Russland hat in der Nacht zu Donnerstag erneut die ukrainische Energieversorgung attackiert. Dabei wurden Umspannwerke und Stromanlagen in fünf Regionen beschädigt, wie die Behörden mitteilten. Ein Elektrizitätswerk bei Kiew sei vollständig zerstört worden. In der Oblast Charkiw habe man notgedrungen mindestens 200.000 Menschen den Strom abschalten müssen. In der südlichen Stadt Mikolajiw seien vier Menschen getötet worden. Insgesamt habe Russland mit 82 Raketen und Drohnen angegriffen. 18 Raketen und 39 Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij forderte angesichts schrumpfender Bestände an Munition mehr Hilfe vom Westen. Auch verabschiedete das ukrainische Parlament am Donnerstag ein neues Gesetz, das eine breitere Erfassung von Wehrpflichtigen ermöglichen soll. (dpa/AFP/jW)