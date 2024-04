Ukraine attackiert Pilotenschule

Moskau. Die Ukraine hat in der Nacht zum Dienstag ein Fliegerausbildungszentrum in der westrussischen Region Woronesch mit Drohnen angegriffen. Laut ukrainischen Medien richteten die Einschläge »erheblichen Schaden in der Hauptproduktionshalle« des Lehrzentrums in der Stadt Borissoglebsk an. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich bereits zum Angriff bekannt. Russische Medien berichteten lediglich von kaputten Fenstern und leichten Schäden an der Fassade. Der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, bestätigte den Drohnenangriff und den Abschuss durch die Flugabwehr. Tote und Verletzte seien nicht zu beklagen. (dpa/jW)