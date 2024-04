Simon Harris neuer Premier in Irland

Dublin. In Irland ist erwartungsgemäß Simon Harris zum neuen Regierungschef gewählt worden. Auch einige unabhängige Abgeordnete stimmten neben denen seiner konservativen Partei Fine Gael und denen der Koalitionspartner Fianna Fail und Grüne am Dienstag im Parlament für den 37jährigen ehemaligen Gesundheits- und Hochschulminister. Er folgt auf Leo Varadkar, der vergangenen Monat überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Vor zwei Wochen hatte Harris als einziger Bewerber auch dessen Posten als Parteichef von Fine Gael übernommen. Er hat angekündigt, »Recht und Ordnung« zu einem Schwerpunkt seiner Politik zu machen. Außerdem will er kleine Unternehmen fördern und für seine Partei Wähler in ländlichen Regionen zurückgewinnen. Die Opposition um die linke Sinn Féin forderte eine vorzeitige Neuwahl, Harris sei bereits der dritte Premier innerhalb einer Legislaturperiode. (Reuters/jW)