Korruptionsprozess um »Panama Papers«

Panama-Stadt. Acht Jahre nach der Enthüllung der »Panama Papers« hat in Panama der Prozess gegen 27 Angeklagte begonnen. Die müssen sich seit Montag (Ortszeit) wegen »Steuervermeidung« und Geldwäsche mittels Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen verantworten. Die Organisation International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hatte mit etwa 100 Medienpartnern im April 2016 unter dem Titel »Panama Papers« ihre Erkenntnisse rund um den Skandal veröffentlicht. Die Recherchen, die auf der Auswertung von 11,5 Millionen Dokumenten basieren, enthüllten die Namen Prominenter, etwa von Politikern und Sportlern, die sich der Steuer entzogen hatten. Unter ihnen der amtierende britische Außenminister David Cameron oder auch der frühere Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko. Der isländische Regierungschef Sigmundur ­Davíð Gunnlaugsson und Pakistans Premier Nawaz Sharif traten von ihren Ämtern zurück. Laut dem Spiegel sollen nach den Veröffentlichungen über 1,3 Milliarden Dollar an Strafzahlungen und Steuern eingetrieben worden sein. (AFP/jW)