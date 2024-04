Dutzende Tote bei Luftangriffen in Nigeria

Abuja. Bei Luftangriffen der nigerianischen Armee im Norden des Landes sind am Wochenende Dutzende mutmaßlich Bewaffnete getötet worden. Viele andere wurden bei den Angriffen, die darauf abzielten, mutmaßliche Terroristen aus ihren Verstecken in den nördlichen Bundesstaaten Katsina und Borno zu vertreiben, schwer verletzt, sagte Edward Gabkwet, Sprecher der nigerianischen Luftwaffe, in einer Erklärung, aus der die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag zitierte. »Diese Operationen, die tief in den Enklaven der Terroristen durchgeführt werden, werden fortgesetzt, da davon ausgegangen wird, dass diese Gebiete die Rekrutierung, Ausbildung und Versorgung potentieller Terroristen unterstützen«, heißt es in der Erklärung. (Xinhua/jW)