USA: Trump gegen nationales Abtreibungsrecht

Washington. Der republikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump hat sich im US-Wahlkampf zum wichtigen innenpolitischen Thema Schwangerschaftsabbruch positioniert und will die Frage den Bundesstaaten überlassen. Es sei deren Sache, »das Richtige zu tun«, sagte Trump in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Er sprach sich damit explizit nicht für ein nationales Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen aus. Der oberste US-Gerichtshof hatte das landesweite Recht auf Abbruch vor knapp zwei Jahren gekippt, mehrere Bundesstaaten erließen in der Folge restriktive Einschränkungen. (dpa/jW)