SAP will 2.600 Stellen in BRD streichen

Walldorf. Der Softwarehersteller SAP will als Teil seines angekündigten Großumbaus voraussichtlich 2.600 Stellen in Deutschland streichen. Bisher war lediglich von insgesamt 8.000 Stellen die Rede, die von der Umstrukturierung betroffen seien. »SAP hat im Januar ein Restrukturierungsprogramm für das ganze Unternehmen gestartet, um sich auf strategische Wachstumsfelder wie Business AI zu konzentrieren«, teilte ein SAP-Sprecher laut Handelsblatt vom Wochenende mit. AI steht für Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz). Der europäische Betriebsrat von SAP kritisiert demnach den geplanten Großumbau als Maßnahme, die in erster Linie zur Kostensenkung gedacht sei. (dpa/jW)