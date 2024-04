Jürgen Heinrich/IMAGO Finanzminister Lindner und Arbeitsminister Heil erzählen, wie sie sich die Zukunft der Rente vorstellen (Berlin, 5.3.2024)

Der geplante Fonds für die gesetzliche Rente soll nach Angaben der zuständigen Investmentmanagerin überwiegend in Aktien investieren. »Aufgrund der Renditeanforderungen dürfte der Aktienanteil in Richtung 80 Prozent gehen«, sagte die Vorstandsvorsitzende des Staatsfonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo), Anja Mikus, gegenüber Welt am Sonntag. Das sogenannte Generationenkapital werde voraussichtlich fast keine Anleihen haben. »Auch nichtbörsennotierte Anlagen dürften im weiteren Verlauf eine Rolle spielen.«

Nach Reformplänen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll bis Mitte der 2030er Jahre ein neuer Kapitalstock auf dem Aktienmarkt von 200 Milliarden Euro geschaffen werden. Offiziell, um schrittweise eine nachhaltigere Basis für die künftige Finanzierung der Rente zu schaffen. Das »Generationenkapital« soll als dauerhafter Fonds von einer neuen Stiftung verwaltet werden. Für den Aufbau soll der bestehende Staatsfonds Kenfo genutzt werden, der zur Finanzierung der Atommüllentsorgung geschaffen worden ist.

Laut Mikus würden die Mittel »langfristig und weltweit diversifiziert« angelegt werden, »um die Renditepotentiale bestmöglich zu nutzen«. Sie rechne konservativ mit einer jährlichen Rendite von im Durchschnitt sechs Prozent, von der Zinskosten in Höhe von drei Prozent für die Schulden des Bundes abgezogen werden müsste. Investieren soll Kenfo international in den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.

Unterdessen wettert das Kapital gegen das angeblich »größte Sozialgesetz des Jahrhunderts« und meint den Teil der Rentenreform, der das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisieren soll. »Bei der gesetzlichen Rente müssen wir uns fragen, ab welchem Punkt weitere Beitragserhöhungen für noch mehr Rentenausgaben unverhältnismäßig sind«, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Christoph Meyer am Sonntag gegenüber AFP in Berlin.

Zuvor hatte der Präsident der Unternehmerverbände, Rainer Dulger gegenüber Bild am Sonntag gesagt, er sei »fassungslos«, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) »jetzt noch einmal massiv die Rentenausgaben erhöhen will, obwohl wir vor dem größten Alterungsschub stehen, den es jemals in Deutschland gegeben hat«. (dpa/AFP/jW)