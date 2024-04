Ermittlungen nach Anschlag auf Synagoge

Oldenburg. Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg will die Polizei »unter Hochdruck« den Fall aufklären. Es sei eine Ermittlungsgruppe unter Leitung des polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet worden, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg sei umgehend eingebunden worden. Bislang gebe es aber keine Erkenntnisse zur Person des Täters oder der Täter. Am Freitag mittag hatten Unbekannte einen Brandsatz gegen eine Tür der Synagoge geworfen. Zu den Hintergründen der Tat oder der Motivation war laut Polizei zunächst nichts bekannt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. (dpa/jW)