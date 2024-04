Thüringen: Kemmerich FDP-Spitzenkandidat

Weimar. Die Thüringer FDP geht mit Kurzzeitministerpräsident und Landesparteichef Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September. Der 59jährige wurde am Sonnabend auf einem Parteitag in Weimar mit rund 89,5 Prozent der Delegiertenstimmen auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Einen Gegenkandidaten hatte der aus Aachen stammende Unternehmer, der auch Sprecher der FDP-Gruppe im Landtag ist, nicht. Kemmerich bekundete, »acht bis zehn Prozent« der Stimmen holen zu wollen. Umfragen sehen die FDP in Thüringen derzeit bei zwei bis drei Prozent. Die Bundespartei hat bereits angekündigt, den Wahlkampf der Thüringer Parteifreunde nicht aus ihrem Kampagnenfonds zu unterstützen. (dpa/jW)