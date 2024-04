Japan: Regierungspartei bestraft Mitglieder

Tokio. Japans regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) hat am Donnerstag die Bestrafung von 39 Mitgliedern im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal bekanntgegeben und zwei von ihnen zum Austritt aus der Partei aufgefordert, um die negativen Auswirkungen für das eigene Ansehen zu mildern. Das meldete die Agentur Xinhua am Freitag. Bei der Affäre ging es um Karten für Benefizveranstaltungen, die von Parteimitgliedern verkauft wurden, ohne die Einnahmen vollständig abzurechnen. Auf diese Weise hätten sie umgerechnet Hunderttausende Euro in die eigenen Taschen gewirtschaftet. (Xinhua/jW)