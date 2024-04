Dänemark: Problem mit Rakete behoben

Korsør. Nach einem Problem mit einem Raketenwerfer auf der dänischen Fregatte »Niels Juel« im Hafen von Korsør in Dänemark sind der Luft- und Seeverkehr in dem Gebiet wieder freigegeben worden. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass der Raketenwerfer selbsttätig ein Geschoss abfeuere, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Am Vortag hatten sich Spezialisten um die Abschussvorrichtung gekümmert, die nach einem Test plötzlich nicht mehr ausgeschaltet werden konnte. Sie prüfen nun, ob das Gerät tatsächlich aktiviert war oder es sich nur um eine elektronische Fehlermeldung handelte. (dpa/jW)