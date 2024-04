Stimmabgabe in Südkorea begonnen

Seoul. Vor der Parlamentswahl in Südkorea, die nominell am Mittwoch stattfindet, haben zahlreiche Menschen im Land die Möglichkeit zu einer frühzeitigen Stimmabgabe genutzt. Die Beteiligung lag am ersten von zwei Tagen des vorzeitigen Abstimmungsverfahrens am Freitag nach Angaben der Wahlkommission bei 15,6 Prozent. Vor vier Jahren waren es 12,14 Prozent. Insgesamt sind in Asiens viertgrößter Volkswirtschaft gut 44,25 Millionen Menschen aufgerufen, an der Wahl zur Nationalversammlung teilzunehmen. (dpa/jW)