Mariupol: Ampel warnt vor Wiederaufbau

Berlin. Die Bundesregierung hat deutsche Firmen davor gewarnt, sich am Wiederaufbau des stark zerstörten Mariupol zu beteiligen. Die Stadt am Asowschen Meer wird von Russland seit der Annexion der Süd- und Ostukraine als eigenes Staatsgebiet betrachtet. »Dieser Wiederaufbau dient lediglich der russischen Propaganda«, sagte ein Außenamtssprecher am Freitag. »Jede Firma, die sich daran beteiligt, muss sich fragen, in welchem Dienst sie sich darin stellt.« Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums fügte mit Blick auf entsprechende Berichte über eine Beteiligung deutscher Unternehmen hinzu, Zoll und Staatsanwaltschaften müssten klären, ob deutsche Firmen gegen Sanktionsvorlagen verstoßen hätten. (Reuters/jW)